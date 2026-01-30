Olimpiadi 2026 Abodi a LaPresse | Sulla sicurezza saranno rispettati i protocolli dell’Italia

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, il ministro Abodi garantisce che tutti i protocolli di sicurezza saranno rispettati. Le autorità italiane assicurano che la sicurezza degli atleti e dei visitatori rimane una priorità, e lavorano per rispettare le regole già stabilite. Nessun dettaglio sulle misure specifiche, ma l’impegno è chiaro: tutto sarà sotto controllo.

Alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 saranno rispettati i protocolli di sicurezza dell’Italia. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, in un’intervista a LaPresse. “La sicurezza è la priorità quotidiana di uomini e donne in divisa, e anche senza divisa, che fanno questo per la nostra tranquillità. Quindi quello che succederà ai Giochi, peraltro in una dimensione molto ampia e anche molto complessa, sarà il frutto dell’espressione del modello italiano dell’ordine pubblico e della sicurezza del Ministero dell’Interno in questi casi con il supporto anche del ministero della Difesa, con carabinieri e finanzieri, sarà un gioco di squadra che garantirà soprattutto la regia e la centralità del modello, cioè chi lo governa”, ha risposto il ministro a una domanda in seguito alle voci di una possibile presenza sul territorio nazionale di Ice e Pasdaran. 🔗 Leggi su Lapresse.it

#MilanoCortina , #Abodi : con le #Olimpiadi l'Italia è al centro del mondo. Gli atleti non portino solo medaglie ma valori facebook

