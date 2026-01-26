Agenti dell’Ice in Italia per Milano-Cortina Fontana conferma | Ci saranno per la sicurezza di Vance e Rubio Poi fa retromarcia | Non so nulla

Agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) saranno presenti in Italia durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, come confermato dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Tuttavia, successivamente, Fontana ha precisato di non avere ulteriori dettagli sulla loro presenza. La questione riguarda la sicurezza e la gestione delle attività legate all’evento internazionale, suscitando attenzione e interrogativi sulla loro effettiva partecipazione.

Gli agenti dell’ Immigration and Customs Enforcement (l’ormai famigerato Ice) saranno in Italia in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina: la conferma ufficiale è arrivata dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Durata una manciata di minuti perché non appena le sue dichiarazioni hanno fatto il giro dei siti, il governatore ha fatto marcia indietro: “Non ho detto questo, non ho informazioni al riguardo”. A margine di un evento in piazza Città di Lombardia, replicando sulla possibile presenza dei poliziotti federali durante i Giochi, Fontana aveva confermato quello che per Il Fatto Quotidiano era già una certezza: “L’Ice sarà qui soltanto per controllare il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio, quindi sarà soltanto in misura difensiva ma io sono convinto che non succederà niente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

