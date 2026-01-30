Milano-Cortina 2026 | tutte le discipline olimpiche in gara 116 ori e una novità storica

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina stanno per cominciare. Il 6 febbraio 2026 si aprono i giochi con tutte le discipline in gara. Sono in palio 116 medaglie d’oro e ci sarà anche una novità storica. La città si prepara a vivere un evento che coinvolgerà atleti da tutto il mondo, con l’Italia pronta a mostrare le sue capacità sportive e organizzative.

Il 6 febbraio 2026 prenderanno ufficialmente il via le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, XXV edizione dei Giochi olimpici invernali. L’evento segna il ritorno dei Giochi in Italia dopo Torino 2006 ed è il terzo appuntamento olimpico invernale ospitato dal Paese dopo Cortina 1956. La cerimonia di apertura aprirà un calendario che, per oltre due settimane, porterà in gara atleti da tutto il mondo in 16 discipline diverse. Il programma olimpico di Milano-Cortina 2026 prevede complessivamente 116 eventi da medaglia, sette in più rispetto ai Giochi di Pechino 2022. Le competizioni saranno suddivise in 54 gare maschili, 50 femminili e 12 miste, confermando l’ampliamento delle prove che coinvolgono entrambi i generi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Il pattinaggio in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 comprende discipline come il pattinaggio di velocità e lo short track.

Milano Cortina 2026: Olimpiadi Sostenibili, un Ponte tra Italia e Cina nello Sport

