Il TAS riapre agli atleti Russia e Bielorussia per le qualificazioni olimpiche a Milano-Cortina 2026

Fanpage.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha accolto i ricorsi contro la FIS, permettendo a russi e bielorussi di partecipare alle qualificazioni. Gli atleti gareggeranno come Neutri Individuali ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

