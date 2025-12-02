Il TAS riapre agli atleti Russia e Bielorussia per le qualificazioni olimpiche a Milano-Cortina 2026

Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha accolto i ricorsi contro la FIS, permettendo a russi e bielorussi di partecipare alle qualificazioni. Gli atleti gareggeranno come Neutri Individuali ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Fishlovers, si riapre… e si festeggia come piace a noi: pescando un piatto a sorte e mettendoci subito ai fornelli! Oggi tocca agli spaghetti con polpa di ricci e salicornia: pochi ingredienti, zero compromessi… perchè quando la materia prima è di qualità, si ved - facebook.com Vai su Facebook

#FortePuin riapre ufficialmente le sue porte agli eventi! Il primo appuntamento vi aspetta domenica 23 novembre per ripercorrere la storia di una delle fortificazioni più suggestive di Genova visitgenoa.it/it/forti-di-ge… Forte Puin | lessthan30fromhome | Vai su X

Olimpiadi Milano Cortina 2026: il Tas riammette gli sciatori russi e bielorussi sotto bandiera neutrale - Il Tribunale arbitrale dello sport ha annullato l'esclusione perché viola lo statuto FIS e i principi di neutralità politica e non discriminazione ... Lo riporta ilgiorno.it

Ribaltone del Tas di Losanna: gli sciatori russi siano ammessi alle Olimpiadi di Milano Cortina - Sentenza a sorpresa del Tas di Losanna che riapre le porte dei Giochi invernali di Milano Cortina agli sciatore russi e bielorussi. Scrive panorama.it

Milano-Cortina 2026, il Tas annulla il bando per sciatori russi e bielorussi - Se "soddisfano i criteri" stabiliti dal Comitato internazionale olimpico (CIO) per accedere allo status neutrale, è stato deciso, gli atleti di entrambi i paesi "dovrebbero essere autorizzati a partec ... Secondo tg24.sky.it

Milano-Cortina: il Tas annulla il bando agli sciatori russi - Il Tribunale arbitrale dello sport (TAS) ha annullato l'esclusione totale degli sciatori russi e bielorussi dalle competizioni internazionali, aprendo la strada alla loro presenza sotto bandiera neutr ... ansa.it scrive

Tas, ok parziale a Russia e Bielorussia: potranno partecipare alle qualificazioni per i Giochi 2026 - atleti dei due Paesi avevano chiesto di essere ammessi agli eventi di qualificazione poiché in possesso dei requisiti di "neutrali" ... Come scrive msn.com

Milano Cortina, Tas annulla bando a sciatori russi - Il Tribunale arbitrale dello sport (TAS) ha annullato l'esclusione totale degli sciatori russi e bielorussi dalle competizioni internazionali, ... Si legge su sportmediaset.mediaset.it