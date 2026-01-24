A due settimane dall’inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha visitato le venue olimpiche di Rho Fiera Milano. Durante la visita, ha sottolineato come l’evento rappresenti un’eredità per la città senza costi aggiuntivi per lo Stato, evidenziando l’importanza delle strutture per il futuro di Milano e della regione.

Milano, 24 gennaio 2026 – A un paio di settimane dall’inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha visitato le venue olimpiche di Fiera Milano a Rh o, accompagnato dal presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti. Nei padiglioni 13 e 15 del polo fieristico sono infatti state realizzate la pista di speed skating e il campo da hockey destinati ai Giochi invernali. Fiamma Olimpica in Lombardia: percorso, giorni, orari e dove vederla La Russa: “Un’eredità per Milano e la Lombardia”. “Ho fatto i complimenti a Giovanni Bozzetti e a chi ha voluto e saputo trasformare questi capannoni in un luogo che resterà alla città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano-Cortina 2026, La Russa visita le venue olimpiche a Rho Fiera: "Eredità per la città a costo zero per lo Stato"

