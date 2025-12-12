Milano-Cortina 2026 Livorno celebra i Giochi invernali | la fiamma olimpica in città Video e Foto

A poche settimane dall'inizio dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026, Livorno rende omaggio all'evento con l'accensione della fiamma olimpica. Un suggestivo convoglio di quasi 200 metri, portato da cinquanta-tre tedofori tra cui atleti e personalità sportive, attraversa la città, simbolo di entusiasmo e partecipazione per l'importante appuntamento internazionale.

Un convoglio di quasi 200 metri, cinquantuno tedofori tra cui Ambra Sabatini, Aldo Montano, Leonardo Fiaschi, Stefano Morini, Alessandro Fantozzi e Igor Protti. E ancora un villaggio apposito allestito in piazza della Repubblica dai main sponsor CocaCola ed Eni, simulazione di sport invernali. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Fino all'alba - Inno ufficiale di MilanoCortina 2026

Video Fino all'alba - Inno ufficiale di MilanoCortina 2026 Video Fino all'alba - Inno ufficiale di MilanoCortina 2026

Cerca Video Caricamento del Video...

Città di Trapani. . Trapani terrà viva la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026! ? Il 15 dicembre, la nostra città sarà protagonista di un evento unico: la tappa trapanese della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026! - facebook.com Vai su Facebook

MILANO CORTINA | "Avere le Olimpiadi in casa è un onore grandissimo. A me sarebbe piaciuto vincerle in casa, invece che dall'altra parte del mondo. Quindi sarà sicuramente un grandissimo privilegio per gli atleti soprattutto italiani": lo ha detto il campione o Vai su X

Torcia Olimpica verso la Toscana, tutte le tappe - TOSCANA: La Fiamma dei Giochi Milano Cortina 2026 è pronta a percorrere 18 territori comunali con fine giornata a Siena, Firenze e Livorno. Da toscanamedianews.it

Il Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 7 a Livorno - Scopri il percorso, le città coinvolte, gli orari di passaggio della Torcia e i nomi di tedofore e tedof ... Da olympics.com