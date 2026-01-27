Milan la svolta è a un passo Rifinanziamento a giorni entra Comvest esce Elliott

Il Milan si prepara a un nuovo capitolo con un importante rifinanziamento. Entro pochi giorni, entrerà nel club il gruppo canadese Comvest, sostituendo Elliott come partner di RedBird. Questa operazione segna una svolta nella gestione finanziaria e strategica della squadra, che a inizio febbraio adotterà una nuova struttura societaria.

Questione di giorni e il Milan avrà un aspetto rinnovato: siamo a fine gennaio, ma il nuovo volto non riguarderà la squadra e neppure il mercato. La novità sarà nell’assetto del club, la sua stessa composizione: sulla sede della società non sventolerà più una sola bandiera, quella degli Stati Uniti d’America. Saranno due: Usa e Canada. La prima in rappresentanza di RedBird, fondo di proprietà di Gerry Cardinale, ormai a un passo dal rifinanziamento del debito con Elliott. Al posto della società di gestione di investimento che fa capo a Paul Singer entrerà infatti Manulife Comvest, piattaforma di private credit con base principale a Toronto, Canada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

