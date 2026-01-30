La corsa al miglior giocatore di gennaio della Serie A si fa più interessante. La Lega ha aperto le votazioni e tra i nomi in corsa c’è anche Rabiot, centrocampista del Milan. I tifosi possono già esprimere la loro preferenza, mentre il giocatore cerca di mettere in mostra le sue qualità per conquistare questo riconoscimento.

La Lega Serie A ha dato il via alle votazioni per eleggere il miglior giocatore del mese di gennaio: tra i nomi spunta Rabiot del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Rabiot candidato al premio di miglior giocatore di gennaio della Serie A

Approfondimenti su Rabiot Milan

L’allenatore dell’Inter, Chivu, si è aggiudicato per il secondo mese di fila il premio come miglior tecnico della Serie A di gennaio.

Rasmus Hojlund è stato selezionato tra i sei calciatori candidati al premio MVP di dicembre della Serie A.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Rabiot Milan

Argomenti discussi: David sfida Dimarco e Rabiot: i sei candidati per il Player of the Month di Gennaio della Serie A; Leao a rischio infortunio: il piano di Allegri in vista di Bologna-Milan; Noa Lang ha già dimenticato Napoli: Felice e orgoglioso di essere al Galatasaray! Istanbul posto speciale per me; Roma-Milan, probabili formazioni e ultime notizie: Ricci verso la titolarità, la scelta di Allegri su Pavlovic.

Milan, Rabiot candidato al premio miglior calciatore di gennaio della Serie AGrazie alle sue prestazioni, in particolar modo quella contro il Como, l'ex Juve può vincere un riconoscimento importante ... msn.com

Rabiot Milan, è tra i candidati per il premio di Miglior Giocatore del mese!Rabiot Milan, il centrocampista rossonero tra i candidati per il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di gennaio: ecco la lista completa La Lega Calcio Serie A ha ufficialmente aperto le votazioni ... milannews24.com

Adrien Rabiot domina il centrocampo rossonero: media voto da urlo e una statistica incredibile, con lui il Milan non perde mai. #Rabiot #Milan #Allegri #SerieA #milannews24 - facebook.com facebook

Rabiot, l’indispensabile del Milan: cardine del centrocampo, Allegri non lo toglie mai #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com