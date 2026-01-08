Hojlund candidato al premio Mvp di dicembre della Serie A

Rasmus Hojlund è stato selezionato tra i sei calciatori candidati al premio MVP di dicembre della Serie A. La sua performance nel mese ha attirato l’attenzione, distinguendosi per contributi significativi alla sua squadra. La nomination evidenzia il suo ruolo e la sua crescita nel campionato italiano, offrendo un elemento di interesse per tifosi e appassionati di calcio. La decisione finale sarà comunicata prossimamente, riconoscendo il miglior giocatore del periodo.

Rasmus Hojlund è tra i sei calciatori nominati dalla Serie A per decretare il miglior giocatore del mese di dicembre. Hojlund tra i migliori in Serie A di dicembre. Oltre al danese del Napoli, presenti anche Lautaro Martinez, Christian Pulisic, Kenan Yildiz, Nikola Vlasic e Gianluca Scamacca. Per votare, basterà cliccare su questo sito e il “vota ora” sotto l’immagine di Hojlund. L’attaccante è stato protagonista di quattro reti con il Napoli a dicembre: due contro la Cremonese e due contro la Juventus. Ha avuto un ottimo impatto con la maglia del Napoli, decisamente migliore rispetto alle sue ultime stagioni al Manchester United, dove si era trasferito dall’Atalanta per circa 80 milioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Hojlund candidato al premio Mvp di dicembre della Serie A Leggi anche: Milan, show di Nkunku a San Siro: doppietta e premio come MVP della gara Leggi anche: MVP Serie A, sei giocatori in nomination per dicembre: quanti sono dell’Inter? Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Hojlund candidato al premio Mvp di dicembre della Serie A - Rasmus Hojlund è tra i sei calciatori nominati dalla Serie A per decretare il miglior giocatore del mese di dicembre. ilnapolista.it

UFFICIALE – Hojlund candidato al premio di miglior giocatore del mese di dicembre della Serie A. I dettagli - Rasmus Hojlund è stato candidato al premio di miglior giocatore del mese di dicembre della Serie A. mondonapoli.it

SERIE A - Cremonese-Napoli, assegnato all'attaccante azzurro Hojlund il premio di MVP - Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, dopo la doppietta contro la Cremonese ha ricevuto dalla Lega Serie A il premio di MVP del match dello Zini, vinto dagli azzurri per 2- napolimagazine.com

I vertici #Aia promuovono #Marchetti e #Marini: nessun turno di stop previsto per i due arbitri Lo riporta la Gazzetta: "Il braccio di #Buongiorno, viene considerato punibile per la posizione “scomposta". Gol di #Hojlund annullato per immediatezza della rete dop - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.