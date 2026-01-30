L’allenatore dell’Inter, Chivu, si è aggiudicato per il secondo mese di fila il premio come miglior tecnico della Serie A di gennaio. La sua squadra sta vivendo un momento positivo e lui viene riconosciuto come protagonista di questa fase.

Inter News 24 Chivu ha vinto per la seconda volta consecutiva il premio come miglior allenatore della Serie A del mese di gennaio. Il dominio dell’Inter in questa stagione trova un’ulteriore conferma istituzionale. Cristian Chivu è stato ufficialmente nominato Coach of the Month della Serie A per il mese di gennaio 2026. Per il tecnico rumeno si tratta di uno storico bis, avendo già ricevuto lo stesso riconoscimento a dicembre, a testimonianza di una continuità di rendimento che ha portato i nerazzurri a quota 52 punti in classifica. Chivu miglior allenatore di gennaio in Serie A. Il premio è stato assegnato da una giuria di direttori delle principali testate giornalistiche sportive, che hanno analizzato le prestazioni dalla 18ª alla 22ª giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Re di gennaio: secondo premio consecutivo come miglior allenatore della Serie A – FOTO

Chivu si è distinto come il miglior allenatore del mese in Serie A a dicembre, riconoscimento che sarà consegnato prima della partita tra Inter e Napoli.

