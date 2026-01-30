Milan senza freni non solo Mateta | c’è anche il difensore per Allegri

Il Milan accelera sul mercato e non si ferma. Dopo aver preso Jean-Philippe Mateta, i rossoneri puntano anche a un difensore centrale. Allegri avrà a disposizione più soluzioni per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. La trattativa è in corso e si aspetta presto l’annuncio ufficiale.

Milan scatenato in queste ore dal punto di vista del calciomercato con la società rossonera che, dopo aver chiuso per Jean-Philippe Mateta, è pronta a portare a Milanello anche un difensore centrale da regalare a Massimiliano Allegri. Milan, in arrivo un nuovo difensore (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto affermato da Sky Sport, i rossoneri sarebbero alla ricerca di un difensore centrale per la seconda parte di stagione con José Maria Gimenez e Axel Disasi che piacciono molto alla dirigenza del Milan. Difensore uruguaiano classe 1995, Gimenez piace molto a Massimiliano Allegri che vorrebbe portarlo nella rosa a sua disposizione per dare un’alternativa di qualità ed esperienza internazionale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan senza freni, non solo Mateta: c’è anche il difensore per Allegri Approfondimenti su Milan Calciomercato Milan, caccia al difensore: solo no per Allegri, Tare studia il piano B Il Milan intensifica la ricerca di un difensore esperto, capace di rafforzare immediatamente la linea difensiva. Un difensore per Allegri, il Milan guarda anche in Serie A: ecco i due nuovi obiettivi di Tare Il Milan punta a rinforzare la propria difesa durante la prossima sessione di calciomercato invernale, cercando giocatori di qualità a costi contenuti. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Milan Calciomercato Argomenti discussi: Golazo - L'ascesa senza freni del Juan Pablo II: dall'istituto cattolico al sogno Libertadores, la squadra di Papa Wojtyla non ha più limiti; Di Marzio: Napoli su Lookman senza mercato a saldo zero, possibile assalto in estate!; Atalanta senza freni, Genoa di cuore. Sassuolo, tutto in 3’; Emma Marrone sorprende tutti parlando senza freni di Carlos Alcaraz. L'Inter vola, Milan e Napoli frenano. Vetta consolidata, ora la Champions LeagueNon si può parlare di svolta scudetto, ma l’Inter ora ha davvero il vento in poppa. Il crollo del Napoli contro la Juventus ha fatto precipitare. tuttomercatoweb.com Milan, Pulisic ancora a secco nel 2026Visualizzazioni: 0 Milan – Imprecisione sotto porta e condizione non ottimale frenano l’americano. Allegri lo gestisce, ma i rossoneri rallentano… Christian Pulisic resta uno dei volti simbolo della s ... calciostyle.it CASSANO SENZA FRENI: "MILAN FUORI DALLE PRIME QUATTRO". Antonio Cassano colpisce durissimo ai microfoni di Viva el Futbol. L'ex fantasista non usa giri di parole per analizzare il momento rossonero e la gestione di Allegri, definita senza mezzi t - facebook.com facebook

