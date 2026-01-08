Torino-Napoli non solo Marianucci | occhi puntati su un altro difensore

L’attenzione nel mercato tra Torino e Napoli si concentra su un altro nome oltre a Marianucci. Recenti indiscrezioni indicano un possibile interesse dei granata per un difensore, rafforzando la trattativa e amplificando l’attenzione attorno alle strategie di rafforzamento delle due squadre. Seguiranno aggiornamenti su questa dinamica che coinvolge giovani talenti e piani di mercato di entrambe le società.

Si scalda sempre di più l’asse di mercato tra Napoli e Torino. Nelle ultime ore è emerso l’interesse dei granata per Luca Marianucci, talento che i partenopei hanno prelevato dall’Empoli appena sei mesi fa. E a proposito di Empoli, il Toro starebbe seguendo con grande attenzione Nosa Edward Obaretin, difensore del Napoli oggi in prestito ai toscani. Il Torino pesca in casa del Napoli? Due difensori sul taccuino dei piemontesi. Giunti al giro di boa di questa stagione 202526, i vari club di Serie A si guardano intorno alla ricerca di rinforzi in grado di fornire il giusto contributo nelle sfide che mancano da qui alla fine dei giochi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Torino-Napoli, non solo Marianucci: occhi puntati su un altro difensore Leggi anche: Cagliari occhi puntati su Marianucci Leggi anche: Napoli, arriva un altro Kvaratskhelia? Occhi puntati sulla nuova stella della Georgia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cagliari, Marianucci si allontana: Cremonese e Torino in pole per il centrale del Napoli; Occhio Cremo! Altre due squadre hanno messo gli occhi su Marianucci; Casadei al Napoli, idea scambio col Torino: i giocatori coinvolti; Torino, sfida alla Cremonese per Marianucci: la proposta dei granata. Occhi in casa Napoli per il Torino alla ricerca di un difensore: due i profili sondati - Alla ricerca di rinforzi da aggiungere alla propria difesa, il Torino ha messo gli occhi su due elementi di proprietà del ... ilnapolionline.com

