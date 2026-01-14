Calciomercato Milan pazza idea Goretzka per l’estate | VIDEO

Il calciomercato del Milan si infiamma con la possibile acquisizione di Leon Goretzka, giocatore del Bayern Monaco in scadenza di contratto. La sua eventuale firma rappresenterebbe un'interessante opportunità per rafforzare il centrocampo rossonero durante la prossima sessione estiva di mercato.

Leon Goretzka, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, potrebbe approdare al Milan nella finestra estiva di calciomercato. Il punto. Leon Goretzka, classe 1995, centrocampista della Germania, è in scadenza di contratto (30 giugno) con il Bayern Monaco e potrebbe approdare al Milan nella prossima finestra estiva di calciomercato. Il punto sul possibile approdo dell'ex Bochum e Schalke 04 alla corte di Massimiliano Allegri nel video di 'Super Blitz', rubrica de 'La Gazzetta dello Sport' sul mercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

