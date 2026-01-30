Mika Biereth Juve chi è l’attaccante accostato alla Vecchia Signora | è l’alternativa a Zirkzee I dettagli

La Juventus sta pensando a Mika Biereth come possibile alternativa a Joshua Zirkzee. Se l’affare con l’olandese dovesse saltare, i dirigenti bianconeri stanno studiando l’ipotesi di puntare sul giovane attaccante del Monaco. La trattativa non è ancora chiusa, ma l’idea di affidarsi a Biereth sta prendendo quota come soluzione di riserva.

Mika Biereth Juve, il Corriere dello Sport svela il piano di riserva bianconero: fari puntati sulla punta del Monaco se sfuma l’olandese. Il cronometro del calciomercato corre impazzito verso il gong finale e la Juventus si trova nel mezzo di un vortice di trattative per regalare a Luciano Spalletti quel tassello offensivo tanto invocato. Se è vero che tutti gli sforzi della dirigenza sono concentrati in queste ore sul tentativo di sbloccare l’arrivo di Joshua Zirkzee dal Manchester United con la formula del prestito secco, è altrettanto vero che un club blasonato come quello bianconero non può permettersi di farsi trovare impreparato qualora il piano principale dovesse naufragare proprio sul traguardo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus punta ancora su Biereth, l’attaccante danese del Monaco.

La Juventus sta seguendo con attenzione Jhon Durán, l’attaccante colombiano che sta facendo parlare di sé in Turchia.

