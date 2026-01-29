Jhon Durán Juve chi è l’attaccante accostato ai bianconeri in Turchia

La Juventus sta seguendo con attenzione Jhon Durán, l’attaccante colombiano che sta facendo parlare di sé in Turchia. Si tratta di un profilo giovane, dinamico e molto apprezzato nel mondo del calcio. La società bianconera potrebbe decidere di muoversi per portarlo in Italia, ma al momento non ci sono ancora conferme ufficiali. Intanto, Durán continua a mettere in mostra le sue qualità, attirando l’interesse di diversi club europei.

Il profilo di Jhon Durán emerge come uno dei più intriganti nel panorama dei centravanti moderni. Nato a Medellín il 13 dicembre 2003, l'attaccante colombiano, accostato in Turchia alla Juventus ha già saputo bruciare le tappe, trasformandosi da giovane promessa dell'Envigado a pedina pregiata del mercato internazionale. Alto 1,85 m e dotato di un mancino potente, Durán combina una struttura fisica imponente a una velocità sorprendente, caratteristiche che lo rendono una minaccia costante sia nel gioco aereo sia nelle ripartenze.

