Jhon Durán Juve chi è l'attaccante accostato ai bianconeri in Turchia

La Juventus sta seguendo con attenzione Jhon Durán, l’attaccante colombiano che sta facendo parlare di sé in Turchia. Si tratta di un profilo giovane, dinamico e molto apprezzato nel mondo del calcio. La società bianconera potrebbe decidere di muoversi per portarlo in Italia, ma al momento non ci sono ancora conferme ufficiali. Intanto, Durán continua a mettere in mostra le sue qualità, attirando l’interesse di diversi club europei.

.. Il profilo di  Jhon Durán  emerge come uno dei più intriganti nel panorama dei centravanti moderni. Nato a Medellín il 13 dicembre 2003, l’attaccante colombiano, accostato in Turchia alla Juventus ha già saputo bruciare le tappe, trasformandosi da giovane promessa dell’Envigado a pedina pregiata del mercato internazionale. Alto 1,85 m e dotato di un mancino potente, Durán combina una struttura fisica imponente a una velocità sorprendente, caratteristiche che lo rendono una minaccia costante sia nel gioco aereo sia nelle ripartenze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Chi è Jhon Duran, l’attaccante accostato alla Juve: a 18 anni l’esordio con la Colombia al posto di Falcao

Jhon Duran, attaccante colombiano di 18 anni, si fa strada nelle voci di mercato.

Calciomercato Juve, dalla Turchia: offerta al Fenerbahce per Jhon Durán. Le ultime

La Juventus ha fatto un’offerta al Fenerbahce per Jhon Durán.

La Juve avverte En-Nesyri. E ora non esclude una sorpresa; Più in alto di Ronaldo, En-Nesyri è l'uomo dei record: il dato è spaventoso; John Durán, nome caldo per il finale di mercato: diversi club informati; La Juventus abbandona En-Nesyri? Tedesco lo mette sul mercato: Cerchiamo un attaccante.

Chi è Jhon Duran, l'attaccante accostato alla Juve: a 18 anni l'esordio con la Colombia al posto di Falcao. Jhon Duran sarebbe finito a sorpresa nel mirino della Juventus. A lui si era interessato già il Milan nel 2024 ora il Fenerbahçe potrebbe girarlo ai bianconeri.

Dalla Turchia: Juventus, offerta per Jhon Duran. La Juventus entra con decisione nella corsa a Jhon Durán. Secondo quanto riportato dal giornalista turco Ya??z Sabuncuo?lu, il club bianconero avrebbe presentato una offerta ufficiale per l'attaccante

