Mihajlovi? gli ultimi giorni in ospedale | la lettera della figlia Viktorija

La figlia di Mihajlovic, Viktorija, scrive una lettera toccante negli ultimi giorni del suo papà in ospedale. “Tutto ciò che è stato tuo, tutto ciò che parla di te, voglio portarlo con me, per sempre”, scrive, lasciando trasparire il dolore e l’amore che la legano al padre. La famiglia si prepara a salutare una figura importante, mentre il clima rimane teso e carico di emozioni.

"Tutto ciò che è stato tuo, tutto ciò che parla di te, voglio portarlo con me, per sempre". Viktorija Mihajlovic ha condiviso un ricordo intenso e sofferto sui social, dedicato al papà Sinisa Mihajlovic, scomparso nel 2022 causa di una grave forma di leucemia. La primogenita dell'ex calciatore e Arianna Rapaccioni ha ricordato gli ultimi giorni di vita del padre, trascorsi tra i corridoi dell'ospedale in cui era ricoverato: "Ricordo tutto di questo posto. Ricordo l'odore del disinfettante appena entravo, quel profumo freddo che mi restava addosso anche fuori. Ricordo le scale che salivo ogni giorno, perché l'ascensore era buio, stanco, faceva paura".

Approfondimenti su Mihajlovi Viktorija

Nel calcio, si dice spesso, la coerenza è una virtù rara. Ma a Torino, sponda granata, negli ultimi anni è diventata quasi un optional. Basta mettere in fila due numeri per rendersene conto: Sinisa Mihajlovic esonerato con 25 punti in 17 partite, a soli quattro

