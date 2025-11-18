Le gemelle Kessler, Ellen e Alice, hanno vissuto una vita simmetrica e inseparabile, tra Germania e Italia. Mai sposate, rivendicavano l’indipendenza dagli uomini. Ellen, più malinconica, confidò che sarebbe andata via con la sua metà. E così è stato: il loro ultimo gesto è stato ancora una volta, insieme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Kessler, gli ultimi giorni di vita prima della decisione finale