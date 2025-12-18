Toghe pro migranti | Belpietro definì pirati gli operatori delle Ong scatenate in mare i giudici condannano lui

Le tensioni tra le autorità e le Ong che operano in mare continuano a dividere l’opinione pubblica. Le parole di Belpietro, che definì gli operatori come “pirati”, hanno acceso un dibattito acceso sulla narrazione e il rispetto delle istituzioni. Un equilibrio delicato tra libertà di espressione e rispetto delle sensibilità, che si scontra con le norme che vietano commenti irrispettosi o ironici su queste attività delicate.

Vietato ironizzare sulle Ong che trasportano migranti, vietato definirle con metafore marinare, vietato urtare la loro suscettibilità. I giudici, ancora una volta, scendono in campo in soccorso delle organizzazioni che trasportano i migranti, spesso sfidando la logica e le leggi italiane. Ad alcune Ong, i cui membri erano stati definiti "pirati" dal direttore della Verità, Maurizio Belpietro, andrà un risarcimento per diffamazione p er una cifra che si aggira intorno ai diecimila euro a organizzazione. Si tratta di Open Arms, Emergency e Sea-Watch, SOS Mediterranee, Louise Michel e Mediterranea e 7.

