Migliaia di dischetti di plastica sulla spiaggia | Capirne la provenienza e fare prevenzione

Migliaia di dischetti di plastica si accumulano sulle spiagge dei lidi e delle coste venete dopo ogni mareggiata. La loro presenza è sempre più frequente e preoccupante. Gli esperti cercano di capire da dove provengano e come intervenire per prevenire l’inquinamento. I rifiuti si trovano ovunque, sulla sabbia e nel mare, e rischiano di danneggiare l’ecosistema e il turismo. Le autorità sono al lavoro per monitorare la situazione e sensibilizzare i cittadini.

Sulle spiagge dei lidi, della nostra costa e di quelle del Veneto, dopo ogni mareggiata, si registra sempre più spesso la presenza di migliaia di dischetti di plastica. Un fenomeno preoccupante perché una volta 'polverizzati' potrebbero entrare nella nostra catena alimentare. Per fare luce sull'ennesimo inquinamento del nostro mare, il senatore di Fratelli d'Italia Alberto Balboni ha interrogato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. L'esponente di Fd'I analizza il problema: "Tali dischetti potrebbero provenire – spiega il senatore –, anche se non vi è ancora alcuna certezza, da impianti di depurazione delle acque reflue civili e industriali, dove sono utilizzati come supporti plastici ad alta resistenza nei sistemi Mbbr (moving bed biofilm reactor), sistema avanzato di trattamento biologico delle acque reflue, civili e industriali; la tecnologia Moving bed biofilm reactor infatti, è un sistema impiegato nella depurazione delle acque reflue che sfrutta tali corpi di riempimento in plastica ad alta resistenza, generalmente in polietilene o polipropilene, c.

