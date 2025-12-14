due uomini vestiti di nero hanno sparato sulla folla durante la festa ebraica di hanukkah che si stava celebrando sulla famosa spiaggia di sydney

Durante la festa di Hanukkah a Bondi Beach, Sydney, due uomini vestiti di nero hanno aperto il fuoco sulla folla, causando panico tra i presenti. L'attacco si è verificato sulla celebre spiaggia alla periferia orientale della città, mentre si stava svolgendo una celebrazione della festività ebraica.

D ue attentatori hanno aperto il fuoco a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydney. Nella popolare spiaggia era in corso una celebrazione della festività ebraica di Hanukkah. Una persona sarebbe morta e diverse altre sarebbero rimaste ferite. Secondo il Jerusalem Post due persone sono state arrestate poco dopo l’evento, hanno confermato le forze dell’ordine locali. Jeremy Leibler, presidente della Federazione Sionista d’Australia ha dichiarato: «La comunità ebraica è sotto shock. C’erano 2.000 membri che celebravano Hanukkah e accendevano insieme la prima candela a Bondi Beach. Siamo in stato di massima allerta». Iodonna.it

