I Moretti liberi con una cauzione di 430mila euro Mistero sulla provenienza dei soldi | GUARDA

Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale Constellation a Crans-Montana, sono attualmente in custodia. La loro possibile liberazione, prevista entro 48 ore, dipende dal pagamento di una cauzione di circa 430.000 euro. Restano ancora da chiarire le origini di questa somma, suscitando interesse e attenzione sulla vicenda.

Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale Constellation di Crans-Montana, potrebbero essere liberati entro 48 ore grazie a una cauzione complessiva di circa 430.000 euro, offerta da un amico anonimo della coppia. La Procura vallese ha fissato per ciascuno 200.000 franchi, cifra motivata dall'assenza di redditi e dagli immobili ipotecati dei coniugi, ma la decisione finale spetta al Tribunale delle misure preliminari. La scarcerazione è legata al prossimo udienza, prevista lunedì, e la polizia garantirebbe comunque il controllo per evitare fughe. I coniugi restano sottoposti a nuovi interrogatori mentre l'inchiesta prosegue, con il rischio di estensione ad altri indagati.

