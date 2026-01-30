Due odontoiatri sono stati condannati a Torino dopo aver estratto 11 denti sani in sole quattro ore. La paziente, che si era affidata a loro, racconta di aver stentato a mangiare e parlare, e di aver subito danni permanenti alla salute. La vicenda solleva ancora dubbi sulla professionalità di alcuni specialisti e sulla tutela dei pazienti.

Undici denti sani estratti in quattro ore, protesi diverse da quelle concordate e conseguenze permanenti sulla salute e sulla vita personale. È quanto ha subito una donna di 55 anni, re sidente a Genova, che ieri ha visto riconosciute le proprie ragioni dal Tribunale di Torino, con la condanna di due odontoiatri che operavano in un ambulatorio privato cittadino. La vicenda è ricostruita dal Corriere della Sera. I due professionisti sono stati condannati rispettivamente a 1 anno e 5 mesi e a 3 mesi di reclusione. Dovranno inoltre versare alla paziente una provvisionale di 14.300 euro, come anticipo del risarcimento che sarà stabilito in sede civile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno tolto 11 denti in quattro ore, stavo malissimo. Non riuscivo più a mangiare e a parlare”: due odontoiatri condannati a Torino

Questa mattina a Torino, un uomo ha raccontato di aver subito l’estrazione di 11 denti senza motivo.

Una donna di 55 anni di Genova ha commentato con sollievo la sentenza arrivata mercoledì 28 gennaio, dopo aver subito l’estrazione di 11 denti sani da parte di due dentisti di Torino.

