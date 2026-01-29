Le tolgono 11 denti sani condannati

Una donna di 55 anni di Genova ha commentato con sollievo la sentenza arrivata mercoledì 28 gennaio, dopo aver subito l’estrazione di 11 denti sani da parte di due dentisti di Torino. La donna, che definisce la sua vita come un inferno, dice di aver finalmente sentito di aver ottenuto giustizia. La vicenda ha fatto discutere molto, anche perché i professionisti sono stati condannati per aver agito senza motivo.

"La mia vita resta un inferno, ma finalmente sento di aver avuto giustizia". Con queste parole una donna di 55 anni, residente a Genova, ha accolto, mercoledì 28 gennaio 2026, la sentenza a carico di due dentisti con studio a Torino. Secondo l'accusa, come riferisce Torino Today, le avrebbero.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Genova Torino

Dopo anni di sofferenze e procedure sbagliate, un paziente di Torino ha visto finalmente condannare i dentisti che gli hanno messo protesi errate e rimosso undici denti sani.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Genova Torino

Argomenti discussi: Le tolgono 11 denti per errore, due condanne. Erano sani, mi hanno rovinata.

Le tolgono 11 denti sani e la truffano sulla protesi: «Non potevo mangiare né parlare, poi ho perso l'amore». Due odontoiatri condannati a 1 anno e 3 mesi e a 5 mesiI due odontoiatri gestivano un ambulatorio privato a Torino. Dopo l'intervento, senza panoramica preventiva, hanno impiantato una protesi più economica del previsto. «La mia vita è un inferno» ... torino.corriere.it

Torino, le tolgono 11 denti. Ma aveva la bocca sanaLa donna, 65 anni, aveva trovato i dentisti su Facebook. Condannato a un anno e cinque mesi il titolare dello studio odontoiatrico ... rainews.it

La paziente era partita da Genova dopo aver contattato i dentisti su Facebook: “Mi dissero che dovevano subito estrarli, ma non era vero” facebook