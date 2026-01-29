Questa mattina a Torino, un uomo ha raccontato di aver subito l’estrazione di 11 denti senza motivo. L’uomo dice che questa operazione gli ha rovinato la vita. Il giudice ha condannato il titolare dello studio a un anno e cinque mesi, accusato di lesioni colpose, truffa e esercizio abusivo della professione.

Il dentista le ha estratto undici denti, senza motivo. "Mi hanno reso la vita impossibile", dice lei che adesso è in cura da uno psicologo. Accade a Torino: doveva trattarsi di un intervento semplice, di routine, e invece è stato l'inizio di un periodo di sofferenza e depressione per una donna di 65 anni, originaria di Genova. Trovò lo studio su facebook, poi il calvario in studio, la denuncia e adesso la sentenza. Il Tribunale di Torino ha condannato il titolare dello studio odontoiatrico a un anno e cinque mesi., La donna aveva trovato lo studio dentistico su facebook. Era il 2022. Si era messo in contatto con quelli che pensava fossero dei professionisti seri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Torino, le estraggono 11 denti senza motivo: "Mi hanno distrutto la vita"

Torino, le tolgono 11 denti sani in 4 ore: due odontoiatri condannati. «Non riuscivo più a mangiare e a parlare, ho perso l'amore perché mi vergognavo»Gli imputati gestivano un ambulatorio privato. Dopo l'intervento, senza panoramica preventiva, hanno impiantato una protesi più economica del previsto. La vittima: «La mia vita è un inferno» ... torino.corriere.it

