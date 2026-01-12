A Desio la mostra gratis per i 50 anni dell' Ape Maia

A Desio, in occasione del 50º anniversario dell'Ape Maia, si tiene una mostra gratuita dedicata a questa amata protagonista. L’esposizione offre l’opportunità di conoscere più da vicino la storia e l’evoluzione del personaggio, coinvolgendo visitatori di tutte le età. Un’occasione per celebrare un simbolo che ha accompagnato intere generazioni, in un evento accessibile e aperto a tutti.

L'ape Maia compie 50 anni e la Brianza la celebra con una grande mostra a ingresso libero e gratuito. Sabato 17 gennaio si apre infatti a Villa Tittoni a Desio l'esposizione "L’Ape Maia. 50 anni in volo", curata da Luca Bertuzzi ed Enrico Ercole e realizzata da Fondazione Franco Fossati e Wow. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: L’Ape Maia vola a Desio. Mostra celebrativa per i suoi primi 50 anni Leggi anche: L'Ape Maia compie 50 anni: in Brianza una grande mostra per celebrarla Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. L’Ape Maia vola a Desio Mostra celebrativa per i suoi primi 50 anni. I 50 anni dell’Ape Maia celebrati in una grande mostra a Desio Inaugurerà con una grande festa sabato 17 gennaio 2026 a Villa Tittoni a Desio la mostra “L’Ape Maia. 50 anni in volo”, curata da Luca Bertuzzi ed Enrico Ercole e realizzata da Fondazione Franc - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.