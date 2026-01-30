Mezzo milione di euro per un abito | è accaduto all' asta dedicata alla collezione Dior Haute Couture di Mouna Ayoub
All’hotel Bristol di Parigi si è tenuta un’asta da record con 126 abiti Dior Haute Couture appartenuti a Mouna Ayoub. L’evento ha attirato collezionisti da tutto il mondo, e il pezzo più ambito, un abito, è stato venduto per mezzo milione di euro. È la cifra più alta mai pagata per un abito di questa collezione. La vendita ha fatto parlare molto, anche perché questa collezione rappresenta 40 anni di moda e storia dell’imprenditrice.
Creazioni che hanno fatto la storia della moda, conservate in ottime condizioni e per la maggior parte mai indossate, e che sono l'espressione delle diverse direzioni creative che si sono alternate nella storia della Maison, da Marc Bohan (1960-1989) a Gianfranco Ferré (1989-1997), da John Galliano (1997-2011) a Raf Simons (2012-2015), fino alla storia più recente con Maria Grazia Chiuri (2016-2025). A catturare la maggior parte dell'attenzione, ottenedendo l'offerta più alta, è stato un abito realizzato da John Galliano per la collezione Haute Couture Primavera-estate 2000. Intitolata Clochards, fu una collezione piuttosto discussa proprio perché, come suggerisce il nome, fu intesa dallo stilista come una rappresentazione dei senzatetto parigini. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
