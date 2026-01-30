Meteo | Previsioni per sabato 31 gennaio

A Modena sabato il cielo sarà diviso tra nuvole sparse e qualche schiarita. La giornata si manterrà asciutta, senza pioggia. Le temperature saranno stabili, niente grandi variazioni rispetto ai giorni precedenti. La situazione resta tranquilla, con condizioni ideali per chi deve uscire di casa.

A Modena dopodomani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1097m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a parziali schiarite dal pomeriggio.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Le previsioni meteo per sabato 2 gennaio indicano a Modena una giornata prevalentemente serena, con alcune nubi sparse al mattino.

Previsioni meteo per sabato 17 gennaio a Modena: si prevede una giornata con cieli prevalentemente nuvolosi o coperti, accompagnati da deboli piogge.

Meteo, previsioni meteo Europa Sabato 10 gennaio 2026

Meteo, perturbazione atlantica sull'Italia. Sabato maltempo, domenica migliora: previsioniLeggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, perturbazione atlantica sull'Italia. Sabato maltempo, domenica migliora: previsioni ... tg24.sky.it

Meteo Weekend: Gennaio chiude con la pioggia, Febbraio parte meglio. Le previsioni per Sabato e DomenicaLa situazione: la porta dell'Atlantico resta aperta Il flusso delle correnti oceaniche non accenna a interrompersi. La porta dell'Atlantico rimane infatti spalancata, permettendo così a masse d'aria ... ilmeteo.it

