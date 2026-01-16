Meteo | Previsioni per sabato 17 gennaio

Previsioni meteo per sabato 17 gennaio a Modena: si prevede una giornata con cieli prevalentemente nuvolosi o coperti, accompagnati da deboli piogge. Nel corso della serata, le precipitazioni si attenueranno, con un totale di circa 1 mm di pioggia previsto. È consigliabile pianificare le attività tenendo presente le condizioni atmosferiche e le eventuali variazioni durante la giornata.

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2376m. I venti saranno al mattino deboli e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

