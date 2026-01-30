Metal detector nella scuole il prefetto | Sono un deterrente |VIDEO

Da oggi nelle scuole di Napoli si possono usare i metal detector. Dopo averli testati in alcuni istituti, tra cui il Marie Curie di Ponticelli, il governo ha deciso di renderli disponibili in modo permanente. Il prefetto spiega che si tratta di un deterrente per prevenire eventuali minacce, e ora gli studenti devono passare attraverso i rilevatori prima di entrare in classe. La decisione arriva dopo le sperimentazioni e le indicazioni dei ministri Valditara e Piantedosi.

Riunione con istituzioni e forze dell'ordine: "Saranno i dirigenti a poter chiedere il nostro intervento all'interno degli istituti" Metal detector nelle scuole napoletane, ora si può. Dopo la sperimentazione che ha riguardato anche alcuni istituti partenopei, come il Marie Curie di Ponticelli, la direttiva dei ministri Valditara e Piantedosi apre le porte alla possibilità che prima di entrare in aula gli studenti possano essere vagliati da un macchinario per verificare che non siano in possesso di oggetti pericolosi, come armi da taglio. Se n'è discusso questa mattina nella Prefettura di Napoli, alla presenza di tutti gli attori istituzionali coinvolti.

