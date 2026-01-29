Tpl Campagna | A Messina da 49 a 200 bus con 115 elettrici

Giuseppe Campagna, direttore generale della Città metropolitana di Messina, ha annunciato un grande incremento nel trasporto pubblico locale. Attualmente, la flotta di autobus passerà da 49 a 200 mezzi, di cui 115 saranno elettrici. L’obiettivo è migliorare il servizio e ridurre l’inquinamento, portando più sostenibilità e capacità nella mobilità della città. La presentazione è avvenuta al seminario nazionale su autobus e filobus al Ministero delle Infrastrutture.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Al 6° Seminario nazionale su Autobus e Filobus al Ministero delle Infrastrutture, Giuseppe Campagna, direttore generale della Città metropolitana di Messina, presenta l'evoluzione della mobilità nella quarta città metropolitana d'Italia (108 comuni, 3.266 kmq): 79 mln di finanziamenti Ue, Pnrr e Pums per rinnovo flotta, infrastrutture e politiche tariffarie che attraggono clientela e raggiungono split modale. Da 49 a 200 autobus a Messina (+308% nel 2025), 115 elettrici, età media 5,8 anni; ricavi abbonamenti +1.338% (5,8 mln euro), 35mila utenti su 230mila abitanti con Moveme low-cost.

