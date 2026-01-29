Tpl Campagna | A Messina da 49 a 200 bus con 115 elettrici

Da iltempo.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Campagna, direttore generale della Città metropolitana di Messina, ha annunciato un grande incremento nel trasporto pubblico locale. Attualmente, la flotta di autobus passerà da 49 a 200 mezzi, di cui 115 saranno elettrici. L’obiettivo è migliorare il servizio e ridurre l’inquinamento, portando più sostenibilità e capacità nella mobilità della città. La presentazione è avvenuta al seminario nazionale su autobus e filobus al Ministero delle Infrastrutture.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Al 6° Seminario nazionale su Autobus e Filobus al Ministero delle Infrastrutture, Giuseppe Campagna, direttore generale della Città metropolitana di Messina, presenta l'evoluzione della mobilità nella quarta città metropolitana d'Italia (108 comuni, 3.266 kmq): 79 mln di finanziamenti Ue, Pnrr e Pums per rinnovo flotta, infrastrutture e politiche tariffarie che attraggono clientela e raggiungono split modale. Da 49 a 200 autobus a Messina (+308% nel 2025), 115 elettrici, età media 5,8 anni; ricavi abbonamenti +1.338% (5,8 mln euro), 35mila utenti su 230mila abitanti con Moveme low-cost. 🔗 Leggi su Iltempo.it

tpl campagna a messina da 49 a 200 bus con 115 elettrici

© Iltempo.it - Tpl, Campagna: "A Messina da 49 a 200 bus con 115 elettrici"

Approfondimenti su Messina Campagna

Tpl, l’abbonamento scontato. Treni, tram e bus con un solo ticket per tutti i residenti della Metrocittà

Tpl è l’abbonamento integrato e scontato che permette ai residenti della Metrocittà di utilizzare treni, tram e bus con un solo biglietto.

Bus elettrici, ritardi e allarme ingorghi: “A ponente molti percorsi da rivedere”

L'introduzione del nuovo articolo potrebbe essere: I bus elettrici a ponente incontrano criticità a causa di ritardi e ingorghi, con alcuni percorsi da rivedere.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Messina Campagna

Argomenti discussi: L’Atm continuerà a garantire il trasporto tra Messina e Villafranca; La linea in bus tra Messina e Villafranca non si ferma, il Cga respinge l'Appello dei privati.

tpl campagna a messinaTpl, Campagna: A Messina da 49 a 200 bus con 115 elettriciRoma, 29 gen. (Adnkronos) - Al 6° Seminario nazionale su Autobus e Filobus al Ministero delle Infrastrutture, Giuseppe Campagna, direttore generale della Città metropolitana di Messina, presenta l'evo ... lanuovasardegna.it

tpl campagna a messinaLinea Atm Messina – Villafranca, Cga respinge appello di Campagna e CiccoloNelle more della definizione del merito della vicenda, il servizio di trasporto va garantito da Tempostretto ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.