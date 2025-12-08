Viterbo le firme dei facchini e Dies Natalis scolpiti sul Monumento del Pellegrino | FOTO

"Avete eternalizzato il vostro passaggio nella città". Con queste parole, pronunciate da Alessandra Croci, consigliera delegata alla via Francigena, la cerimonia che oggi pomeriggio ha scritto un'altra pagina di quel libro a cielo aperto che è il monumento del pellegrino di via San Lazzaro. Il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it