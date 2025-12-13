Andretta…in Musica APS ottiene il massimo contributo regionale per la valorizzazione del patrimonio bandistico campano

L’associazione Andretta…in Musica APS ha ricevuto il massimo contributo regionale per valorizzare il patrimonio bandistico campano, grazie agli interventi previsti dalla Legge Regionale. Questa importante assegnazione permette all’associazione di promuovere attività e iniziative volte a valorizzare la tradizione musicale del territorio, rafforzando il ruolo delle bande musicali nella cultura locale.

L’Associazione di Promozione Sociale Andretta.in Musica è stata ammessa a contributo nell’ambito degli interventi previsti dalla Legge Regionale n. 52025, dedicata alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio bandistico della Regione Campania e dei gruppi di majorettes.Il riconoscimento. Avellinotoday.it

