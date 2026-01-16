Calciomercato Genoa vicinissimo l’arrivo di Dagasso dal Pescara! Battuta la concorrenza ecco cosa manca

Il Genoa si avvicina all’accordo con Matteo Dagasso del Pescara, con la trattativa ormai in fase conclusiva. Il centrocampista classe 2004 ha attirato l’interesse dei rossoblù, che hanno superato la concorrenza. Resta da definire gli ultimi dettagli prima di ufficializzare il trasferimento, che rappresenta un passo importante per il reparto mediano della squadra e per il rafforzamento del progetto giovane del club.

Il Genoa è ormai vicinissimo a chiudere per Matteo Dagasso, centrocampista classe 2004 che si è messo in grande evidenza nella prima parte di stagione con il Pescara. Il club ligure ha presentato una nuova offerta e il trasferimento in rossoblù sembra a un passo, in attesa soltanto dell’ultimo via libera da parte della dirigenza. Lo riporta Di Marzio. Nonostante il pressing del Venezia, intenzionato a restare in corsa fino all’ultimo per il giovane talento, il Genoa appare ora in netto vantaggio. Dagasso, protagonista anche con la Nazionale U21 — con cui ha già collezionato due gol in sei presenze — è considerato uno dei profili più interessanti del panorama italiano e il club ligure sembra aver preso il controllo della trattativa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Genoa, vicinissimo l’arrivo di Dagasso dal Pescara! Battuta la concorrenza, ecco cosa manca Leggi anche: Calciomercato Pisa, nuova idea per l’attacco: sondaggi per Zapata! Non manca la concorrenza Leggi anche: Calciomercato Lazio, Insigne sempre più vicino: cosa manca per il sì definitivo e l’arrivo a Formello Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Genoa, Bento sempre più vicino: in chiusura la trattativa con l'Al-Nassr - In chiusura l'operazione che porterà a Genova il nuovo portiere rossoblù: ecco il brasiliano Bento, 26enne di proprietà dell'Al- sport.sky.it

Bento tra Genoa e West Ham: il portiere spinge per l'Italia. Le news di calciomercato - 26 anni, Bento è stato a lungo nel mirino dell'Inter nell'estate 2023 e in quella successiva, fino a quando l'Al- sport.sky.it

Calciomercato Genoa, Baldanzi si avvicina: nel mirino Casseres del Tolosa, Le news #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Baldanzi #Genoa #Roma #Casseres x.com

Carlodanani.it. . Mercato - Asllani nel mirino del Genoa: il Grifone ci pensa #calciomercato #asllani #genoa #mercato - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.