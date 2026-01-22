Il mercato del Cagliari si sta sviluppando con nuovi aggiornamenti sulla possibile cessione di Zito Luvumbo in cambio di Patrick Cutrone. La trattativa tra le due società prosegue, attirando l’attenzione degli appassionati. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali, mentre si delineano le intenzioni del club sardo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Mercato Napoli, il Nottingham Forest vuole Olivera: muro azzurro sul prezzo. Le cifre Dzeko Schalke 04, è fatta: firma e numero di maglia. Battuto il Paris FC Torino, emergenza totale verso Como: Masina ko dopo la Coppa d’Africa e ansia Simeone! Champions League, italiane verso i playoff: la top 8 è un miraggio! Le proiezioni dopo il 7° turno Verona, il ds Sogliano: «Vi racconto il mio no al Milan. Giovane un grande talento, ma mi ha sorpreso Belghali! Vi svelo il mio colpo migliore» Napoli, la rabbia di De Laurentiis: le altre big della Serie A dicono no e il mercato resta bloccato! Marsiglia Liverpool 0-3: che lezione per De Zerbi! I Reds di Slot dominano con esperienza Conferenza stampa Hoeness pre Roma Stoccarda: «Gasperini ha modificato il calcio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Cagliari, accelerata per lo scambio Luvumbo Cutrone: ecco cosa sta succedendo

Mercato Cagliari, si scalda l’asse con il Parma: lo scambio Cutrone Luvumbo prende quota? Le ultimeIl mercato del Cagliari si intensifica con le trattative in corso con il Parma, in particolare riguardo allo scambio tra Patrick Cutrone e Luvumbo.

Leggi anche: Mercato Juventus, pronta l’operazione con la Lazio di Sarri: lo scambio per mettere tutti d’accordo. Ecco cosa sta succedendo

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

CALCIOMERCATO CAGLIARI: SULEMANA RITORNA SCAMBIO ANJORIN-PRATI DA FARE

Argomenti discussi: Serie A, Calciomercato Cagliari – Accelerata per Anjorin: siamo ai dettagli; Mercato Cagliari | Da Sulemana a Prati: bivio Bologna-Torino per la mediana rossoblù; Allegri chiaro, speranza Gatti: quando accelera il Milan e il sogno di... Spalletti; Juventus, accelerata per En-Nesyri: avviati i contatti, può arrivare in prestito. Cosa filtra.

Mercato Cagliari, trattativa Luvumbo Cutrone in continua evoluzione: emergono nuovi dettagli, le ultimissimeMercato Cagliari, trattativa Luvumbo Cutrone in continua evoluzione: emergono nuovi dettagli, le ultimissime Il Cagliari continua a muoversi con decisione sul mercato e torna d’attualità il possibile ... calcionews24.com

Dossena è atterrato a Cagliari! A breve l’annuncio ufficiale del ritornoAlberto Dossena è appena approdato in città! Si attende l’annuncio ufficiale da parte del Cagliari Calcio: le ultimissime Il Cagliari accelera sul mercato e mette a segno un rinforzo importante per il ... cagliarinews24.com

Il mercato del #Cagliari si sta rivelando particolarmente interessante e nell'ambiente non è mai tramontato lo scambio #Anjorin-#Prati! Un'operazione che ancora non decolla, il nodo da sciogliere è di stampo economico. Tommaso #Giulini ha fissato il pre facebook

Chiellini parla del mercato della #Juventus prima della sfida contro il Cagliari ai microfoni di #DAZN #CagliariJuventus #SerieAEniLive x.com