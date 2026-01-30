Le borse europee aprono la seduta del 30 gennaio 2026 con il segno più. Gli investitori sono ottimisti in attesa del prossimo incontro della Federal Reserve, che potrebbe portare novità sui tassi di interesse. La giornata si apre con mercati in rialzo, spinti dall’aspettativa di sviluppi importanti in America.

Le borse europee aprono la seduta del 30 gennaio 2026 con segni di forza, spinte da un clima di ottimismo che si alimenta intorno ai prossimi sviluppi alla Federal Reserve. L’indice Euro Stoxx 50 sale dello 0,3%, il Ftse Mib guadagna lo 0,5%, mentre il Dax tedesco e il Cac40 francese registrano rispettivamente un +0,5% e un +0,24%. L’attenzione degli investitori è concentrata sul futuro del massimo istituto monetario statunitense: dopo il passaggio di testimone da Jerome Powell, il presidente Donald Trump ha annunciato che entro la giornata verrà reso noto il nome del nuovo presidente della Fed. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mercati europei in rialzo all’apertura, attese su nuovo vertice della Fed dopo il passaggio di testimone

Approfondimenti su Fed Vertice

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Fed Vertice

Argomenti discussi: Positiva la giornata per Milano e per i mercati europei; Le Borse di oggi, 27 gennaio. Europa accelera dopo apertura WS, Milano +1% con le banche; Il crollo di Microsoft contagia le Borse Ue, a Milano (-0,14%) St va ko. Brusco stop dell’oro; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rialzo (+0,3%) con Lottomatica e le banche. Giù Diasorin.

Partenza positiva per i mercati europei, Milano trainata dalle banche(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. A Piazza Affari apertura guidata dalle buona partenza del settore bancario. finanza.repubblica.it

Le Borse di oggi, 27 gennaio. Europa accelera dopo apertura WS, Milano +1% con le bancheChiusura di seduta mista per le Borse europee. Il Dax di Francoforte cede lo 0,25%, mentre il Cac 40 di Parigi guadagna lo 0,27% e il Ftse 100 di Londra lo 0,52%. Positivo anche l'Ibex 35 di Madrid ... repubblica.it

Durante la trasmissione, si analizzano i mercati europei e si risponde a domande su titoli come Altea, Next Geo Solution, Stellantis e Ferretti, evidenziando resistenze e supporti chiave. La volatilità attuale è contenuta, con un focus sull'analisi tecnica - facebook.com facebook

I mercati azionari europei sono a sconto x.com