Le Borse europee hanno chiuso in rialzo l’ultima seduta della settimana, priva di grandi spunti con l’ingresso già nel clima prefestivo che caratterizzerà anche la prossima ottava, più breve del consueto per via del Natale. La notizia del giorno, comunque ampiamente attesa dai mercati, è che la Banca del Giappone (BoJ) ha aumentato il tasso di interesse di riferimento di 0,25 punti base allo 0,75%, il livello più alto dal 1995. Nella sua dichiarazione, la BoJ riconosce la diminuzione del rischio derivante dalle politiche commerciali statunitensi e sottolinea la sua fiducia nel fatto che i salari continueranno ad aumentare e ad aumentare ulteriormente la pressione sui prezzi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Mercati europei chiudono in rialzo la settimana delle banche centrali

Leggi anche: Mercati: settimana positiva, focus sui verbali delle banche centrali

Leggi anche: Dalla BCE alla Bank of Japan: le prossime mosse delle banche centrali

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Borse di oggi 17 dicembre | Mercati europei in rialzo. Spread ai minimi dal 2009, il petrolio risale; L'azionario europeo chiude in rialzo dopo decisioni banche centrali senza sorprese; Borse oggi in diretta | Ftse Mib chiude in lieve rialzo (+0,2%), bene le banche. Giù Moncler e Buzzi; Le Borse di oggi, 17 dicembre. Europa chiude mista, a Milano corre Generali.

Mercati europei chiudono in rialzo la settimana delle banche centrali - Le Borse europee hanno chiuso in rialzo l’ultima seduta della settimana, priva di grandi spunti con l’ingresso già nel clima prefestivo che caratterizzerà anche la prossima ottava, più breve del consu ... quifinanza.it