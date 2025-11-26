Riformisti passaggio di testimone Landucci è il nuovo segretario

Passaggio di consegne nel gruppo politico ’Riformisti per Zola’ che, alle elezioni comunali del 2024, in pochi mesi era riuscita a far arrivare seconda la propria lista, Zola Riformista, e a ottenere il vice sindaco, Lorenzo Cocchi, nella compagine di giunta formata dal riconfermato sindaco Davide Dall’Omo. Alessandro Ansaloni, coordinatore uscente dei Riformisti per Zola e assessore nel secondo mandato del sindaco Stefano Fiorini (2015-2019), per motivi familiari e professionali passa la mano a Marco Landucci (a destra, con Ansaloni), esponente della lista riformista ’Alleanza per Zola’ ed ex assessore nel primo mandato di Fiorini (2009-2014) che, di fatto ha creato un vero gruppo politico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riformisti, passaggio di testimone. Landucci è il nuovo segretario

