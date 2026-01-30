Nei primi giorni del 2026, il prezzo dell’oro continua a scendere. Le tensioni geopolitiche e le decisioni della Federal Reserve spingono i mercati verso il basso. Dopo aver toccato record storici nei mesi scorsi, il metallo prezioso registra ora un calo deciso. Gli investitori restano attenti alle prossime mosse delle istituzioni e ai segnali di stabilità o instabilità sui mercati globali.

L’oro ha perso quota nei primi giorni del 2026, chiudendo la settimana con un calo significativo dopo aver toccato livelli storici nei mesi precedenti. Il metallo prezioso, tradizionalmente considerato un rifugio sicuro in periodi di incertezza, ha subito una flessione che ha sorpreso molti operatori del mercato. La causa principale del calo risiede in una combinazione di segnali provenienti da Washington e dall’ambiguità delle prossime mosse della Federal Reserve. A influenzare i mercati è stato soprattutto il rafforzamento del dollaro statunitense, alimentato da dichiarazioni del presidente americano che hanno sottolineato la necessità di una politica monetaria restrittiva per contenere l’inflazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oro in flessione: tensioni geopolitiche e decisioni della Fed pesano sul metallo prezioso

Approfondimenti su Oro Flessione

L’oro rappresenta da sempre un rifugio sicuro per gli investitori, specialmente in periodi di instabilità economica.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Oro Flessione

Argomenti discussi: Mercati europei deboli, Milano la peggiore con vendite su bancari e tech. Rally dei titoli energetici, oro ai massimi storici; Borsa: nuove minacce di Trump pesano sui future, oro ancora in rally; In flessione Piazza Affari e le altre Borse del Vecchio Continente; Tensione geopolitica e dazi: Milano scivola, l’oro corre.

Confindustria: tensioni gonfiano l'oro, non fermano la BorsaROMA (MF-NW)--Le tensioni portano ai massimi il prezzo dell'oro. Lo rileva il Centro studi di Confindustria, spiegando che l'oro tipicamente registra rialzi marcati nei momenti di crisi economica, ra ... milanofinanza.it

Oro e bigiotteria, fatturato in flessioneIl fatturato del settore orafo e bigiotteria, dopo le importanti crescite degli ultimi anni, inizia a mostrare una flessione che nei primi dieci mesi del 2025 è stata pari al -5,1% a ... ilmessaggero.it

Il Sole 24 ORE. . Le Borse europee chiudono in calo, smorzando l’effetto positivo di Davos. Le incertezze geopolitiche, tra tensioni in Groenlandia e possibili interventi militari americani contro l’Iran, spingono gli investitori verso asset rifugio come oro e arge - facebook.com facebook

Trend principali: oro su livelli record, spinto da instabilità geopolitica domanda mondiale in calo, con flessioni marcate in Cina e India export italiano in riduzione, dopo l’eccezionale exploit del 2024 con la Turchia il fatturato inizia a segnare una flessi x.com