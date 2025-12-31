Mafia droga omicidi nuovi pentiti colletti bianchi e corruzione | la mappa criminale di Palermo

Palermo nel 2025 si presenta con una realtà complessa, dove criminalità organizzata, corruzione e attività illecite si intrecciano nella vita quotidiana della città. Tra vecchi schemi e nuove dinamiche, la mappa criminale evidenzia le sfide che Palermo affronta per riaffermare la legalità e la fiducia delle sue comunità. Un quadro che richiede attenzione e approfondimento per comprendere le radici e le evoluzioni di un fenomeno tanto radicato quanto difficile da contrastare.

