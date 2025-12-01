Un pentito mi disse | la più grande arma contro la mafia? Parlatene di più | la Chiesa che si batte contro la criminalità nel libro di don Marcello Cozzi

“Se da un lato non mancano figure ecclesiastiche che hanno ceduto alla paura o al compromesso, dall’altro ci sono sacerdoti che, vivendo il Vangelo fino in fondo, hanno interferito con gli affari e le logiche di potere delle mafie, pagando talvolta con la vita la loro fedeltà alla giustizia”. A parlare è don Marcello Cozzi, sacerdote lucano che, impegnato da sempre nella difesa dei più fragili e nella denuncia delle ingiustizie, ha fatto della sua missione un cammino dentro le zone d’ombra della società. Nel suo libro Non interferite. Il sangue dei preti sull’altare delle mafie (Edizioni San Paolo) racchiude le storie di sacerdoti che non hanno avuto paura della criminalità organizzata, invitando tutti a non restare indifferenti dinanzi al male che cerca di infiltrarsi nei luoghi della fede e della vita civile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

