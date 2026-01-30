Melbourne | Sinner koDjokovic in finale

Novak Djokovic batte Jannik Sinner in cinque set e si qualifica per la finale del torneo di Melbourne. Dopo una battaglia lunga e combattuta, il serbo conquista il pass per l’ultimo match contro Alcaraz. Sinner ha giocato bene, ma Djokovic ha trovato le forze per resistere e vincere in rimonta, confermando la sua grande esperienza.

15.36 Novak Djokovic supera Jannik Sinner in semifinale 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4 e sfiderà Alcaraz in finale. L'azzurro abdica in Australia dopo due trofei di fila. Per il serbo è la 38ma finale Slam. Il break ottenuto già al secondo gioco è un'illusione. Djokovic concede poco e conserva un'eccezionale solidità di gioco. Sinner due volte avanti e due volte rimontato.Nel 5° l'azzurro sembra averne di più, ma non concretizza le palle break (08). A Djokovic ne basta una e poi riesce a rientrare da 0-40 e chiude nonostante qualche brivido.

