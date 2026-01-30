Novak Djokovic, a 38 anni, sorprende tutti e batte Jannik Sinner in cinque set. Dopo una partita lunga e combattuta, il serbo si prende la finale dell’Australian Open 2026, dimostrando ancora una volta la sua forza e la sua esperienza. Sinner, che aveva iniziato bene, non è riuscito a mantenere la testa fredda nel quarto e quinto set e ora guarda già alla prossima occasione.

AGI - Clamorosa impresa di Novak Djokovic a Melbourne: il serbo a 38 anni vince la maratona contro Jannik Sinner, bicampione uscente e di 14 anni più giovane col punteggio di 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4 e si qualifica per la finale dell'Australian Open 2026. Il serbo, mai amato dal pubblico che gli ha spesso fatto il tifo contro, a 38 anni e ormai sulla via del declino, stavolta ha avuto tutti dalla sua parte. Sinner contro Nole e il pubblico. Sinner è stato costretto a giocare contro l'avversario, sempre competitivo ai massimi livelli (anche grazie al fatto che ha giocato poco negli ultimi incontri, sfruttando un ritiro prima del match agli ottavi e un altro, dopo meno di due ore nei quarti di finale da parte di Musetti) che ha messo in campo tutto il suo talento. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Impresa di Djokovic, a 38 anni batte Sinner e va in finale a Melbourne

Nella semifinale degli Australian Open, Jannik Sinner si prepara ad affrontare Novak Djokovic.

Novak Djokovic supera Jannik Sinner in cinque set e vola in finale agli Australian Open.

