Il nuovo documentario su Melania Trump arriverà al cinema il 30 gennaio. La ex First Lady ha deciso di raccontare la sua vita in un film diretto da Brett Ratner, nonostante le accuse contro il regista. Amazon ha speso molto per ottenere i diritti e pubblicizzare il film, ma le prime reazioni non sono state positive. Il documentario sembra già partire con qualche difficoltà.

Il 30 gennaio arriverà al cinema Melania, docufilm voluto e prodotto da Melania Trump. Il film è diretto dal regista Brett Ratner (su cui pesano gravi accuse di molestie) e diffuso da Amazon, che ha speso una cifra folle per accaparrarsene i diritti e per promuoverlo. Una spesa ingente che, a giudicare dai biglietti venduti, non verrà affatto ripagata dagli incassi al botteghino. E questo non è l’unico motivo per il cui documentario sulla First Lady è già stato sommerso dalle polemiche. Di cosa parla il film di Melania Trump. “ Melania apre una finestra senza precedenti sui venti giorni che precedono l’ Inaugurazione Presidenziale del 2025, raccontati per la prima volta attraverso lo sguardo diretto della First Lady. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Melania Trump prima di essere First Lady, la sua vita in un documentario (che è già un flop)

Approfondimenti su Melania Trump

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Melania Trump: The Untold Story of America’s Most Mysterious First Lady | From Model to White House

Ultime notizie su Melania Trump

Argomenti discussi: Melania Trump, a un anno dall'insediamento del marito Donald possiamo dirlo: tra lei e la moda americana l'amore non è sbocciato; Il film su Melania Trump è uno scandalo già dalla prima alla Casa Bianca; Melania, anteprima alla Casa Bianca documentario su moglie di Trump; Polemiche per la prima del film su Melania: Festa in stile Versailles mentre gli Usa sprofondano.

Il film su Melania Trump è uno scandalo già dalla «prima» alla Casa BiancaLa polemica sulla serata super-esclusiva per 70 invitati che si è tenuta poche ore dopo l’uccisione di Pretti a Minneapolis ... corriere.it

Cosa c’è dietro il documentario su Melania TrumpAmazon ha speso un sacco di soldi per averlo e per promuoverlo, e l'ha diretto un regista accusato di molestie ... ilpost.it

Melania Trump rompe il silenzio su Minneapolis e fa appello all'unità. Cosa ha detto - facebook.com facebook

Melania Trump rompe il silenzio su Minneapolis e fa appello all'unità. Cosa ha detto x.com