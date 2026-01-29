Melania il documentario sulla first lady non sarà distribuito in Sud Africa per le dichiarazioni di Trump?

Un documentario su Melania Trump, inizialmente previsto in Sud Africa, non sarà distribuito nel paese. La causa sembra essere le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che hanno sollevato polemiche e portato gli organizzatori a fare un passo indietro. La decisione arriva poche settimane prima della messa in onda prevista, lasciando in sospeso il futuro del progetto.

Il progetto diretto da Brett Ratner, sostenuto da Amazon MGM Studios, sembra pagherà le conseguenze di alcune discusse dichiarazioni del presidente USA. Il documentario su Melania Trump, che è stato diretto da Brett Ratner, non arriverà sugli schermi del Sud Africa. La casa di distribuzione Filmfinity, a poche ore dal debutto del film, ha infatti annunciato che l'opera non sarà proiettata nelle sale sudafricane. Come riporta il The New York Times, Melania non verrà più proiettato nelle sale del Sud Africa per scelta del distributore locale, Filmfinity. Thobashan Govindarajulu, responsabile delle vendite e del marketing di Filmfinity, ha spiegato che la decisione è stata presa in seguito alle recenti dichiarazioni di Donald Trump. Previsioni parlano di incassi per 3 milioni nel weekend, a fronte di 75 investiti da Amazon. Il nuovo documentario su Melania Trump, intitolato senza troppo sforzo creativo 'Melania', si preannuncia un flop.

