Daniele Rienzo | Interpretare Parolisi? Importante raccontare certe tematiche al giorno d' oggi

Daniele Rienzo sottolinea l'importanza di affrontare e raccontare tematiche attuali come l'interpretazione di Parolisi. La sua emozione deriva dalla responsabilità di contribuire a un progetto che mira a sensibilizzare e informare su questioni rilevanti per la società contemporanea. Comunicare con chiarezza e sobrietà è fondamentale per trasmettere messaggi significativi e rispettosi, in un contesto in cui il dialogo aperto e consapevole è essenziale.

“Sono molto emozionato di avere la responsabilità per un progetto così importante. Penso che siano delle tematiche che è importante raccontare al giorno d’oggi “. Così l’attore Daniele Rienzo, che interpreterà Salvatore Parolisi in una nuova serie HBO sul femminicidio di Melania Rea, a margine della presentazione della piattaforma streaming HBO Max al Cinema Moderno di Roma. “Quando la società non riesce ad autoguarirsi con una soluzione, l’arte e il cinema possono fare davvero i miracoli “, ha poi aggiunto Rienzo sul possibile ruolo che una serie come quella che lo vedrà protagonista può avere nella sensibilizzazione della società su un fenomeno come i femminicidi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Daniele Rienzo: "Interpretare Parolisi? Importante raccontare certe tematiche al giorno d'oggi" Leggi anche: Lutto in città: addio al consigliere comunale Raffaele Parolisi Leggi anche: Solstizio d’inverno, un giorno importante: è il giorno più corto nell’emisfero boreale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. FRIGNANO torna set per la fiction Rai su Melania Rea: ECCO LA DATA di inizio riprese. Daniele Rienzo: "Interpretare Parolisi? Importante raccontare certe tematiche al giorno d'oggi" - (LaPresse) "Sono molto emozionato di avere la responsabilità per un progetto così importante. stream24.ilsole24ore.com Melania Rea, il delitto di Ascoli in una serie tv Hbo: Maria Esposito nei panni di Melania, Daniele Rienzo sarà Parolisi - Hbo ha scelto due storie di cronaca nera e giudiziaria che hanno segnato l'Italia per il suo sbarco produttivo nel nostro Paese. corriereadriatico.it Melania Rea, l'omicidio diventa una serie tv Hbo: nel cast Maria Esposito e Daniele Rienzo (nei panni di Salvatore Parolisi). Cosa sapere - Secondo quanto apprende l'Adnkronos, la piattaforma americana, che ha già acquistato la serie "Portobello" diretta da marco Bellocchio, sarebbe pronta a dare il via alle riprese di una miniserie ... ilmessaggero.it La storia di Melania Rea diventa una fiction per Rai Uno. Nel mese di gennaio le riprese nel comune di Frigano, in provincia di Caserta. Ad interpretare Melania Rea è Maria Esposito, protagonista di "Mare fuori". Mentre Daniele Rienzo interpreta l'assassino, - facebook.com facebook

