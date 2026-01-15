Daniele Rienzo | Interpretare Parolisi? Importante raccontare certe tematiche al giorno d' oggi

Daniele Rienzo sottolinea l'importanza di affrontare e raccontare tematiche attuali come l'interpretazione di Parolisi. La sua emozione deriva dalla responsabilità di contribuire a un progetto che mira a sensibilizzare e informare su questioni rilevanti per la società contemporanea. Comunicare con chiarezza e sobrietà è fondamentale per trasmettere messaggi significativi e rispettosi, in un contesto in cui il dialogo aperto e consapevole è essenziale.

“Sono molto emozionato di avere la responsabilità per un progetto così importante. Penso che siano delle tematiche che è importante raccontare al giorno d’oggi “. Così l’attore Daniele Rienzo, che interpreterà Salvatore Parolisi in una nuova serie HBO sul femminicidio di Melania Rea, a margine della presentazione della piattaforma streaming HBO Max al Cinema Moderno di Roma. “Quando la società non riesce ad autoguarirsi con una soluzione, l’arte e il cinema possono fare davvero i miracoli “, ha poi aggiunto Rienzo sul possibile ruolo che una serie come quella che lo vedrà protagonista può avere nella sensibilizzazione della società su un fenomeno come i femminicidi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

