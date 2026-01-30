Melania | Amazon ha impedito alla stampa di guardare il documentario sulla First Lady

Nei giorni scorsi, molti giornalisti non sono riusciti ad entrare alla proiezione dei Kennedy Center, dove era prevista la presentazione di un nuovo documentario sulla First Lady americana. Amazon ha infatti impedito l’accesso ai media più importanti, alimentando le voci di un fallimento imminente del film. La scena si ripete, ancora una volta, con le restrizioni che colpiscono la stampa e mettono in discussione la trasparenza di questa produzione.

Accesso sbarrato alla proiezione dei Kennedy center per i giornalisti delle testate più note, mentre per il documentario sulla First Lady americana prodotto da Amazon si profila un flop colossale. La proiezione delle polemiche del documentario su Melania Trump tenutasi al Kennedy Center non ha visto la presenza della stampa. Il motivo? Agli inviati delle principali testate sarebbe stato impedito l'accesso nella sala. Giovedì pomeriggio, nell'atrio del Trump Kennedy Center, i giornalisti si sono ritrovato alle ore 14:00, orario stabilito per il check-in per la proiezione delle ore 18:00 con la speranza di ottenere un posto in sala. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Melania: Amazon ha impedito alla stampa di guardare il documentario sulla First Lady Approfondimenti su Melania Trump Melania, il documentario sulla first lady non sarà distribuito in Sud Africa per le dichiarazioni di Trump? Un documentario su Melania Trump, inizialmente previsto in Sud Africa, non sarà distribuito nel paese. Melania Trump, il trailer svela il documentario sulla First Lady davanti e dietro le quinte Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Melania Trump Argomenti discussi: Il gabinetto Trump sfila sul tappeto nero alla prima del documentario Amazon su Melania; Il documentario Melania costa ad Amazon 75 milioni di dollari: sarà un fallimento al botteghino?. Melania: Amazon ha impedito alla stampa di guardare il documentario sulla First LadyAccesso sbarrato alla proiezione dei Kennedy center per i giornalisti delle testate più note, mentre per il documentario sulla First Lady americana prodotto da Amazon si profila un flop colossale. movieplayer.it Amazon Prime nega ai giornalisti mainstream di vedere il docufilm 'Melania'E’ successo in America, nell’atrio del Trump Kennedy Center. Amazon Prime avrebbe impedito alla ... msn.com Melania Trump: "Nel docufilm c'è la mia vita". La First Lady: "Quindi vedrete tutto, un sacco di emozioni" #ANSA - facebook.com facebook Melania Trump apre Wall Street La First Lady ha suonato la campana di apertura della Borsa di New York in occasione del lancio del suo nuovo documentario, in uscita negli Stati Uniti a fine gennaio. #Melania #Trump #WallStreet #USA #Meme #Documentar x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.