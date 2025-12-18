Melania Trump il trailer svela il documentario sulla First Lady davanti e dietro le quinte

È stato diffuso il primo trailer di Melania, documentario dedicato a Melania Trump. Il film ripercorre i giorni che precedono l'insediamento alla Casa Bianca, intrecciando immagini pubbliche e momenti più intimi, con un'uscita nelle sale fissata al 30 gennaio 2026. Un telefono che squilla, una frase detta quasi sottovoce, un conto alla rovescia che promette di cambiare tutto: il trailer di Melania offre un primo sguardo su un documentario che punta a raccontare la First Lady lontano dai riflettori ufficiali, seguendo i venti giorni che precedono l'inaugurazione presidenziale. Melania Trump tra retroscena privati e un ritratto in costruzione: Il trailer di Melania, condiviso dalla stessa Melania Trump sul suo account X, si presenta come un montaggio misurato, costruito più per suggestioni che per dichiarazioni esplicite. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

