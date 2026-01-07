La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia prosegue il proprio impegno europeo, affrontando la Challenge Cup dopo aver ottenuto una vittoria in casa contro Eurotek Busto Arsizio. La squadra si prepara ora alla difficile trasferta a Bergamo, confermando il proprio spirito competitivo e la volontà di proseguire nel torneo internazionale. Un momento importante nel percorso stagionale, che vede le tigri impegnate su più fronti con determinazione.

E adesso la coppa. Continua il tour de force per la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia: dopo la vittoria casalinga con la Eurotek Busto Arsizio e alla vigilia della importante trasferta a Bergamo di domenica 11 gennaio, le tigri si rituffano nella Challenge Cup. Giovedì 8 gennaio alle 18 (ora italiana) saranno impegnate in Ungheria nella gara di andata degli Ottavi di finale contro il Fatum Nyíregyháza. La squadra magiara ha eliminato nei Trentaduesimi di finale le finlandesi del LP Salo vincendo in trasferta il Golden set decisivo, mentre nei Sedicesimi di finale ha superato con un doppio 3-0 le bosniache dello Zok Igman Ilidza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Continua il grande tour de force per la Megabox. L’ora della Challenge Cup con il Fatum Nyíregyháza

