Medio Oriente cacciatorpediniere della Marina Usa attracca a porto israeliano sul Mar Rosso

Un cacciatorpediniere della Marina americana è arrivato nel porto di Eilat, in Israele. La nave ha attraccato senza problemi e rimarrà in zona per alcuni giorni. La visita rafforza i legami tra gli Stati Uniti e Israele in questa fase di tensione nella regione.

Un cacciatorpediniere della Marina militare statunitense ha attraccato nel porto israeliano di Eilat, sul Mar Rosso. Le immagini trasmesse dal canale televisivo israeliano Channel 12 News hanno mostrato la USS Delbert D. Black ormeggiata nel porto nelle prime ore della giornata, con decine di marinai visibili sul ponte della nave con base in Florida. Un ufficiale militare israeliano ha affermato che l’arrivo della nave era di routine, sebbene avvenga in un momento di forte tensione nella regione: non è ancora chiaro, infatti, cosa deciderà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in merito all’uso della forza contro l’Iran. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medio Oriente, cacciatorpediniere della Marina Usa attracca a porto israeliano sul Mar Rosso Approfondimenti su Mar Rosso Israele Israele-Emirati da un lato, Turchia dall’altro: sfida senza limiti tra Medio Oriente, Mar Rosso, Africa Il quadro geopolitico del Medio Oriente, del Mar Rosso e dell’Africa orientale si configura come un delicato equilibrio tra diverse forze. Gli Usa spostano la portaerei Lincoln dal Mar Cinese al Medio Oriente Il Pentagono ha comunicato lo spostamento della portaerei USS Abraham Lincoln dal Mar Cinese Meridionale verso il Medio Oriente. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Mar Rosso Israele Argomenti discussi: La massiccia flotta della Marina statunitense che Trump ha inviato al largo dell'Iran; Medio Oriente: potenza militare Usa nella regione; Iran, Trump pronto alla guerra: arriva la nave lanciamissili D Black, opzioni di attacco Usa ampliate?. Ecco cosa può succedere; Iran. Gli Usa schierano la portaerei USS Abraham Lincoln: cresce la tensione. Medio Oriente, cacciatorpediniere della Marina Usa attracca a porto israeliano sul Mar Rosso(LaPresse) Un cacciatorpediniere della Marina militare statunitense ha attraccato nel porto israeliano di Eilat, sul Mar Rosso. Le immagini ... stream24.ilsole24ore.com Un’altra nave Usa verso il Medio Oriente: è la decimaUn’ulteriore unità navale degli Stati Uniti ha raggiunto il Medio Oriente, alimentando le ipotesi su un possibile nuovo intervento militare contro l’Iran. A darne conto sono le informazioni ricavate d ... msn.com Che vergogna il Consiglio d’Europa che ha deciso di invitare in audizione la relatrice Onu Albanese per parlare di Medio Oriente. Ormai ha posizioni da centro sociale ma la sinistra ancora la mette sul piedistallo. - facebook.com facebook 10 navi Usa in Medio Oriente Le richieste a Teheran su uranio e missili Trump ignora i manifestanti massacrati Umberto De Giovannangeli, l’Unità x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.