gli usa spostano la portaerei lincoln dal mar cinese al medio oriente

Il Pentagono ha comunicato lo spostamento della portaerei USS Abraham Lincoln dal Mar Cinese Meridionale verso il Medio Oriente. Questa decisione evidenzia un cambiamento nelle priorità strategiche degli Stati Uniti nella regione, senza tuttavia indicare un escalation immediata di tensioni. La mobilitazione di una grande unità navale riflette l'importanza di monitorare attentamente gli sviluppi geopolitici in aree di interesse internazionale.

Il Pentagono ha annunciato lo spostamento della portaerei USS Abraham Lincoln dal Mar Cinese Meridionale verso il Medio Oriente. Lo riporta The Hill. La portaerei e il suo gruppo d’attacco sono stati avvistati mentre si dirigevano verso ovest, allontanandosi dalla regione indo-pacifica, secondo le immagini fornite da Copernicus, una società di dati satellitari che monitora il traffico marittimo. Lo spostamento richiede circa una settimana. L’ambasciatore Usa all’Onu ha ribadito la solidarietà di Washington con i manifestanti in Iran. «Noi siamo al fianco del coraggioso popolo iraniano», ha detto Michael Waltz nel suo intervento al Consiglio di sicurezza dell’Onu. 🔗 Leggi su Feedpress.me

